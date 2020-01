Rixa na Mouraria em Lisboa foi por “quezília familiar”

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior assegurou esta quinta-feira, em comunicado, que a rixa que sábado à noite deixou quatro feridos na Mouraria, todos naturais do Bangladesh, que os incidentes partiram de "quezílias individuais, familiares e já antigas, uma vez que as partes em conflito provêm do mesmo distrito/região".Recusa, assim, "notícias alarmistas e ‘inverdadeiras’" sobre motivações religiosas, até porque, afirma a autarquia, "não tem registo, ao longo de muitos anos de boas relações, da existência, no seio desta comunidade, de conflitos de cariz religioso".No sábado, a rixa entre 40 pessoas deixou dois feridos a tiro e dois por facadas.