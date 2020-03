Rixa por laranja acaba em homicídio

Um homem de 28 anos foi morto à facada por quatro rivais, na sexta-feira à noite, em Oeiras. Na origem do crime terá estado uma discussão, entre a vítima e um dos homicidas, sobre uma laranja.

Bruno Miguel Ferreira, a vítima, iniciou a discussão com um dos homens pouco depois das 20h00 de sexta-feira. Na origem do confronto esteve uma laranja que, sabe o CM, Bruno Ferreira foi acusado de roubar.

Houve agressões físicas entre os dois homens, que depois se separaram. O homem que tinha estado a lutar com Bruno Ferreira foi ter com três amigos e o grupo seguiu depois no encalço do rival.

A vítima acabaria por ser encontrada na rua da Ribeira, em Oeiras. O grupo aproveitou que esta estava sozinha e atacou. Bruno Ferreira foi atingido com vários golpes de faca no peito e caiu desfalecido.

Os agressores fugiram a correr, mas o crime terá tido testemunhas que foram rápidas a chamar os bombeiros e a PSP de Oeiras. Bruno Ferreira ainda recebeu apoio médico, mas o óbito viria a ser atestado no local pelo médico do INEM.

Por se tratar de um crime de homicídio, inspetores da secção de homicídios da PJ de Lisboa assumiram a investigação. O autor material do crime foi detido poucas horas após o homicídio, já na madrugada de sábado. Segundo a PJ, ficou em prisão preventiva. Os outros três só foram apanhados, por coautoria do homicídio, ao final do dia de sábado. Estavam, esta segunda-feira à tarde, a ser interrogados num tribunal de Lisboa.