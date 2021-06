Rixa por mulheres e caracóis fere quatro pessoas em café em Sintra

Uma desordem de grandes dimensões, ocorrida a meio da tarde deste sábado em Varge Mondar, no concelho de Sintra, e que terá sido motivada por uma discussão ocorrida no interior de um café devido a mulheres e caracóis, causou ferimentos em quatro pessoas.Ao que oapurou, um número indeterminado de homens iniciou o confronto cerca das 16h45. A ingestão excessiva de álcool propiciou a discussão sobre assuntos fúteis, nomeadamente a qualidade dos caracóis ingeridos naquele momento. Não demorou até que os confrontos físicos surgissem, tendo os mesmos sido levados para o exterior.apurou que algumas testemunhas relataram à PSP a existência de pelo menos um homem que poderia estar a empunhar uma arma de fogo. Fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa não se pronunciou sobre esta questão.