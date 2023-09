Três esfaqueados em rixa numa discoteca na Moita. Veja as imagens

Três pessoas foram esfaqueadas numa discoteca, na madrugada de domingo, no Largo do Cais, na Moita. Ao que o CM apurou, a rixa começou no interior da discoteca, continuou na rua e terminou com três esfaqueados dentro do estabelecimento noturno.



As vítimas têm entre 23 e 30 anos e foram transportadas ao hospital com ferimentos superficiais. Os agressores, que foram identificados e entregues à Polícia Judiciária (PJ), têm 17, 23 e 26 anos.



As imagens mostram vários homens envolvidos em agressões até que um deles é atirado ao chão e pontapeado. Este homem acaba por ser levado para o interior do ‘Kais Club’, onde o grupo de perseguidores também entra e provoca desacatos.



Segundo o CM apurou a situação só terminou com a chegada da GNR, que tinha meios nas imediações devido às festas que decorrem nesta altura na Moita.



A PJ segue agora a investigação.