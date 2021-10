Rodrigo, que ficou conhecido como ‘bebé sem rosto’, nasceu a 7 de outubro de 2019 e deram-lhe apenas horas de vida. As malformações eram, supostamente, incompatíveis com a vida. Hoje, mesmo sem nariz, olhos, e sem parte do crânio, completa 2 anos e até já chama pelo pai.“É uma alegria muito grande.