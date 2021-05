Diz que matou Luís Miguel Grilo, mas ainda não revelou se António Joaquim participou no crime. A única revelação sobre a morte do triatleta é que foi assassinado com arma do seu amante.



Rosa Grilo mantém o suspense e, numa conversa gravada esta terça-feira pelo ex-consultor jurídico João de Sousa, Rosa comentou notícias, mas nada mais disse sobre a morte do marido.