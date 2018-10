Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rosa Grilo admite que tinha a arma do amante em casa

Viúva defende agora que o marido foi assassinado por três homens, por quem o casal já estava a ser ameaçado.

Depois de ter escrito uma longa carta ao Correio da Manhã, a revelar a sua versão do crime, agora é a vez da CMTV mostrar, em exclusivo, as declarações prestadas à juíza Andreia Valadas, no tribunal de Vila Franca de Xira, no dia 28 de setembro.



A viúva defende agora que o marido foi assassinado por três homens, por quem o casal já estava a ser ameaçado. A mulher sustenta que não contou antes esta versão porque corria risco de vida. Mas agora, perante a juíza, decidiu explicá-la ao pormenor.



Rosa Grilo admite que tinha a arma do amante em casa, mas que não conseguiu chegar a esta para se defender.