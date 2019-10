Rosa Grilo contamina provas para enganar Polícia Judiciária

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rosa Grilo terá contaminado provas para enganar a Polícia Judiciária (PJ). Um dos episódios foi relatado esta terça-feira no tribunal por um dos inspetores-chefe que conduziram a investigação.A PJ pediu à viúva do triatleta dois objetos pessoais do marido para a comparação do ADN - numa altura em que o corpo já tinha sido encontrado. "A escova de dentes e a gilete de Luís Miguel Grilo que Rosa ... < br />