Rosa Grilo e António Joaquim regressam esta terça-feira ao Tribunal de Loures para mais uma sessão - a sexta - do julgamento da morte do triatleta Luís Grilo.Esta sessão contará com a inquirição de várias testemunhas, nomeadamente alguns inspetores da Polícia Judiciária envolvidos no processo.Ao início da manhã, cerca das 9h00, já se fazia fila à porta do tribunal para assistir à sessão.