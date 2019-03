Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rosa Grilo escreve nova carta na cadeia: "Emagreci 10 quilos"

Viúva revela pormenores sobre as rotinas na prisão.

11:20

A viúva Rosa Grilo, suspeita de ter assassinado o marido Luís Grilo em conluio com o amante, escreveu uma nova carta a partir da prisão, que enviou à revista TV Mais.



No documento, a viúva Rosa revela pormenores da sua nova rotina desde que está detida no Estabelecimento Prisional de Tires. Na míssiva, Rosa Grilo refere que todos os dias que passa sem o filho são uma tortura. Conta ainda que perdeu 10 quilos desde que foi presa, a 26 de setembro do ano passado. Diz que trata do cabelo, que se maquilha, usa verniz e água de rosas.



Apesar de todas as suspeitas recaírem sobre si, Rosa rejeita que tenha assassinado Luís Grilo por dinheiro, alegando nunca ter dependido de ninguém para se sustentar.



Na cadeia diz que gosta de ler e de ir ao recreio conversar com as outras reclusas. Também gosta de ver televisão, algo que pode fazer sempre que quiser, aproveitando para ver os filmes de fim-de-semana, mas lamenta só ter seis canais.



Sobre o amante, afinal, rosa grilo entende o que António Joaquim disse em primeiro interrogatório judicial, quando admitiu que estranhava a reação de Rosa à morte do marido. A viúva diz que não se sente traída e explica que foi ela a criar um problema gravíssimo na vida do funcionário judicial.



Garante ainda que António Joaquim não estava consigo quando Luís foi morto e que tem protegido o amante porque ele não tem nenhum envolvimento na morte do triatleta.



Por fim, Rosa Grilo diz que é acompanhada por uma psicóloga que lhe dá ajuda para ganhar força para enfrentar o processo, cuja acusação terá que ser conhecida até 25 de março.