Juíza aponta contradições a Rosa Grilo: tese da viúva contradiz resultados da autópsia

Tânia Reis afirmou também que irá apresentar testemunhas que poderão mudar o rumo do julgamento, nomeadamente uma amiga de Luís Grilo que confirma a versão de que a vítima estaria a ser ameaçada por angolanos devido ao tráfico de diamantes.

Rosa Grilo e António Joaquim começam esta terça-feira a ser julgados pelo homicídio do triatleta Luís Grilo. O julgamento no Tribunal de Loures conta com a presença de seis mulheres e um homem que vão decidir o futuro de Rosa Grilo e do amante. Três são magistradas de carreira e as restantes juradas que vestem o papel de juristas . O 7º jurado, de 63 anos, é empresário em Alenquer. O Ministério Público pede 25 anos de prisão para Rosa Grilo. A próxima sessão de julgamento está agendada para dia 17 de setembro.Os arguidos serão inquiridos a partir de hoje e ambos já decidiram que vão falar.. António Joaquim não falou. O interrogatório a Rosa Grilo demorou mais tempo do que o esperado.Rosa Grilo falou sobre a relação com o filho. Garante que o filho menor ficou com um dos homicidas quando a mãe foi à polícia. Diz que foi ameaçada pelos angolanos e obrigada a denúnciar o desaparecimento de Luís Grilo.Começa a segunda parte do julgamento desta terça-feira"Um pai acredita na filha, até ao fim": o, mesmo depois das incongruências apresentadas em tribunal.No intervalo para almoço, o advogado de António Joaquim, frisou que o seu constituinte irá prestar declarações perante o coletivo de juízes e que irá manter o que disse na fase de inquérito e acrescentar algumas informações."António Joaquim está ansioso por começar a falar", destacou Ricardo Serrano Vieira, não se sabendo, ainda, se o arguido será ouvido esta terça-feira.A tese de Rosa Grilo apresentou algumas contradições. A juíza pediu à viúva que respeitasse o tribunal e mostrou-se irritada com as incongruências temporais apresentadas pela arguida.Rosa acrescentou ainda que Luís Grilo foimas os resultados da autópsia só provaram que foi atingido uma vez. Quando questionada pela juíza sobre a certeza de que foram dois tiros, Rosa confirmou.António Joaquim olha para Rosa Grilo enquanto esta depõe. O amante está com ar de sonolência e os olhos tendem a fechar.O depoimento da empregada de limpeza contraria a tese de Rosa Grilo. A viúva dizia que o marido dormia no quarto dela. A mulher refere que nunca viu roupa de Luís Miguel Grilo no quarto de Rosa e que a única coisa que costumava ver era o pijama do filho de ambos.A empregada diz ainda que faltam três tapetes no quarto e o colchão que podem ter desaparecido para apagar vestígios.Rosa Grilo fala em tribunal e mantém a versão de que o marido foi assassinado, por três angolanos, por estar envolvido no tráfico de diamantes.Os arguidos recebem indicações dos advogados. António está com um ar abalado, ao contrário de Rosa.Rosa Grilo e António Joaquim entram na sala de audiências. Rosa está vestida de cor de rosa e António com um fato azul escuro.O advogado de António Joaquim, Ricardo Serrano Vieira, fez-se acompanhar por um perito de expressões faciais.Em declarações aos jornalistas, à entrada do tribunal, Tânia Reis, advogada de Rosa Grilo, admitiu que o recurso ao tribunal de júri pode prejudicar a sua cliente. "Os cidadãos tiveram acesso a toda a informação, alguma que não corresponde à realidade, e isso poderá ser prejudicial", sublinhou a causídica.- Rosa Grilo chega ao Tribunal de Loures numa carrinha celular. A viúva do triatleta está presa na ala feminina da cadeia de Tires.- Pai de Rosa Grilo chega a tribunal.