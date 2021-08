Rosa Grilo mudou de nome e chama-se agora Rosa Pina. A revelação foi feita pela viúva do triatleta em mais um telefonema com o ex-inspetor da Polícia Judiciária que já cumpriu pena, João de Sousa.



Rosa Grilo decidiu retirar o apelido do ex-marido, o triatleta Luís Grilo.

Na conversa mantida com o seu ex-consultor, a mulher que matou Luís Grilo revela que passou a chamar-se Rosa Pina retirando o apelido Grilo do nome.