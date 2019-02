Rosa Grilo sai da prisão para ser ouvida no processo da custódia do filho

Suspeita de matar o triatleta, Luís Grilo, deslocou-se ao tribunal de Vila Franca de Xira.

que terá sido efetuado com a arma do funcionário judicial e amante de Rosa Grilo. A investigação está entregue à PJ e com a prova consolidada e os principais suspeitos detidos, o caso está já na reta final. Luis Grilo foi dado como desaparecido a 16 de julho em Vila Franca de Xira e o corpo foi encontrado mais de um mês depois, no final de agosto, a 134 quilómetros de casa, perto de Avis. Estava nu e tinha um saco na cabeça. Foi morto a tiro com um disparo que terá sido efetuado com a arma do funcionário judicial e amante de Rosa Grilo. A investigação está entregue à PJ e com a prova consolidada e os principais suspeitos detidos, o caso está já na reta final.

Rosa Grilo deslocou-se esta terça-feira ao tribunal de Vila Franca de Xira no âmbito do processo de regulação do poder paternal.Questões relativas à custódia do filho estão a ser discutidas durante esta tarde em tribunal.Rosa Grilo volta a sair da prisão num espaço de cerca de três semanas. Na última ocasião, a mulher deslocou-se a casa para reconsituir o crime que vitimou Luís Grilo.A suspeita de matar o marido foi acompanhada por dois agentes e está ainda a ser ouvida no tribunal de Vila Franca de Xira.