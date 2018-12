Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rosa Grilo sobre amante: “Nunca mais lhe dirijo a palavra”

Viúva de triatleta não perdoa as desconfianças de António.

Por Magali Pinto | 09:59

Os amantes suspeitos do homicídio a tiro do triatleta Luís Grilo estão de costas voltadas. A partir da cadeia de Tires, Rosa, viúva da vítima, deu uma entrevista à revista ‘TV Mais’ na qual pela primeira vez se afasta de António Joaquim, com quem mantinha uma relação extraconjugal desde 2015.



Alegam os dois inocência, mas, em tribunal, o oficial de justiça disse desconfiar de Rosa quanto à tese dos homicidas angolanos que apresentou.



"Desejo que o António vá rapidamente para junto dos filhos. Não tenho mais nada para lhe dizer. O que posso dizer a uma pessoa que sempre tratei bem e na primeira oportunidade criou desconfianças sobre mim, quando sempre o defendi? Espero nunca mais ter de lhe dirigir a palavra", diz Rosa.



A viúva fala ainda de Luís e das épocas festivas que passaram juntos em Vila Franca de Xira. Sobre o Natal, disse: "O Luís não era de me comprar presentes, mas sempre que ia a algum sítio trazia-me bolos tradicionais ou qualquer outro doce que ele achava que eu pudesse gostar." Rosa salienta ainda que o filho foi o melhor presente que "o Luís" lhe podia ter "oferecido".



Rosa volta a jurar inocência: "Desejo muito que consigam resolver quem foram os responsáveis pela morte do Luís." Sobre a vida na cadeia diz que já foi três vezes à missa e que gosta muito do padre.



"Ele tem um coração enorme. Motiva-nos e dá-nos confiança. Incentiva-nos a traçar um novo caminho. Estas pessoas fazem-me bem", referiu Rosa, em prisão preventiva desde setembro.