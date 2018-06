Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Rosalina estava preocupada com dinheiro”

Rosemary Satyro é uma testemunha-chave na investigação à morte da vítima.

08:36

Rosemary Satyro era uma das melhores amigas de Rosalina Ribeiro, morta em 2009 no Brasil, e testemunha-chave na investigação à morte da vítima.



A Justiça portuguesa ouviu-a ontem por videoconferência e a brasileira relatou aos juízes, em Lisboa, que sentiu que a amiga estava "preocupada com dinheiro" antes de morrer.



Duarte Lima está agora a ser julgado pela acusação de ter ficado com 5,5 milhões da idosa. No processo de homicídio, esse consta como o motivo do crime.