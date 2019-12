Rotura de cano de água suspende consultas em centro de saúde do Porto

Uma rotura de um cano na Rua da Boavista provocou este domingo uma pequena inundação no Centro de Saúde da Carvalhosa, no Porto.



A empresa Águas do Porto foi chamada ao local e resolveu a ocorrência em pouco tempo.



As consultas na unidade de atendimento complementar estiveram suspensas durante 30 minutos, retomando de imediato a normalidade.



Uma testemunha disse ao CM que a quantidade de água era pouca, mas o suficiente para "molhar os pézinhos".