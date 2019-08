Rouba 20 mil euros em ouro a idosas em Lisboa

A PSP de Lisboa travou um homem de 39 anos que juntou 20 mil euros com roubos de fios de ouro a idosas no centro de Lisboa, sobretudo no Bairro Alto.O último crime foi cometido na madrugada do dia 10, quando o ladrão atacou uma turista na rua do Alecrim e lhe roubou um fio com recurso à violência. A investigação da PSP permitiu localizar o assaltante pouco depois e realizar um reconhecimento presencial que não deixou dúvidas a esta vítima, bem como a outras três.De acordo com a PSP, o homem, que já tem cadastro criminal pelo mesmo tipo de crime, atacava sempre mulheres idosas ou solitárias. Por norma usava o método do esticão, mas não tinha problemas em usar da força para conseguir os seus intentos.O homem foi detido fora de flagrante delito no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela própria PSP, uma vez que "estava impossibilitada a intervenção da Autoridade Judiciária". Presente a tribunal para primeiro interrogatório, recolheu em prisão preventiva.