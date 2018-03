Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba 28 mil euros ao avô e vai às compras com cinco amigos

Jovem é consumidor de drogas.

09:34

Ao chegar à residência, na Pontinha, Loures, um homem de 62 anos percebeu que lhe tinham roubado 28 mil euros. Contou à polícia que suspeitava do neto, consumidor de drogas, que frequentaria a casa e saberia do local onde o dinheiro estava escondido.



A PSP rapidamente chegou até ao principal suspeito, que acabou identificado com mais cinco amigos, entre os 13 e 20 anos.



A polícia efetuou buscas nas casas dos suspeitos, onde encontrou diversos bens novos, que terão sido adquiridos com o dinheiro furtado.