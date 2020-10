O homem, de 25 anos, entrou de arma em punho no café Ivinha, na rua do Fujacal, em Braga, a exigir o dinheiro da caixa.Eram 19h15 de sexta-feira e, além do proprietário, havia clientes no espaço. O assaltante foi reconhecido e rapidamente a PSP o localizou, em casa, a escassos metros do local do roubo.