Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba a conduzir em contramão

Subiu o passeio ao volante do carro e roubou mala a uma idosa.

Por Nelson Rodrigues | 08:37

Entrou em contramão na rua, subiu o passeio ao volante do carro e roubou por esticão a mala e o telemóvel a uma idosa. Fugiu depois a alta velocidade, mas um morador da rua, na freguesia de Canelas, Vila Nova de Gaia, anotou a matrícula da viatura e o ladrão acabou detido. O arguido, Pedro Simões, que está preso, começou esta quinta-feira a ser julgado em tribunal mas remeteu-se ao silêncio perante os juízes.



"Fiquei muito assustada e em pânico.Eu ia no passeio ao telemóvel com a minha filha. De repente, um homem em contramão na rua esticou as mãos, a partir do carro, e roubou-me o telemóvel e a mala. Eu comecei a gritar muito. Pensei que o carro me ia esmagar e me ia matar contra um muro", recordou a idosa ao coletivo de juízes.



O crime de roubo ocorreu em 2014. Esta quinta-feira a vítima reconheceu o ladrão em audiência. "É ele. Vi a cara no momento em que me roubou e também o reconheci quando ele foi preso no posto da GNR dos Carvalhos. Ele levou-me tudo o que tinha. Até uma toalha e umas linhas que eu tinha comprado para bordar", frisou a idosa.



"Eu estava à janela e vi um carro a seguir em cima do passeio e chamou-me a atenção. De repente, vi o condutor com os braços de fora e a roubar a senhora que ia na rua. Tirei a matrícula e fui ajudá-la porque pensei que ela estava ferida", contou aos magistrados um morador que testemunhou o ataque.



Nas alegações finais, a procuradora do Ministério Público pediu uma pena de prisão efetiva por o arguido ser reincidente.