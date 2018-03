Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba ambulância aos bombeiros e tem acidente na Póvoa do Varzim

Veículo ainda bateu num carro antes de ser travado pela polícia.

11:12

A equipa dos Bombeiros Voluntários da Póvoa do Varzim tinha acabado de deixar um doente no hospital da cidade e dirigia-se à ambulância que ficou estacionada à porta da unidade de saúde. Foi aí que os elementos se aperceberam de que o veículo tinha sido roubado.



José Fonseca, bombeiro da corporação, conta ao CM que recebeu o alerta dos colegas e alertou a polícia, pelas 20h30 desta quinta-feira. Na fuga, o homem ainda bateu num carro que estava parado numa passadeira e por pouco não atropelou a mulher que atravessava a estrada.



"Liguei para a polícia e eles disseram-me que tinham ficado espantados de ver passar uma ambulância a 100 km/h à porta deles".



A fuga não durou muito. "Pelo sistema GPS, foi possível perceber a rota da ambulância e a PSP montou uma barreira ao pé da rotunda do McDonald's de Vila do Conde".



As razões para o furto são desconhecidas "Os meus colegas viram o homem no hospital. Ele tinha ido lá deixar a irmã, que sofre de problemas mentais, mas pelo vistos não é caso único na família. A sorte é que ninguém ficou ferido", conta o bombeiro.