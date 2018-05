Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba camião e lança o caos em estrada do Porto

Na fuga, pela estrada da Circunvalação, o ladrão ainda embateu em quase uma dezena de carros estacionados.

Um homem, de 41 anos, foi detido pela PSP depois de ter roubado um camião na rotunda da Areosa, no Porto, esta sexta-feira de manhã.



A interceção do fugitivo ocorreu na rua D. Afonso Henriques, no Porto.



Ao perceber que estava cercado pelos polícias, ainda tentou escapar a pé. Já tem um longo cadastro criminal.