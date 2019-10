Rouba carro e atropela motociclista em Celorico da Beira

Um homem, de 30 anos, foi detido na segunda-feira pela GNR de Celorico da Beira depois de ter abalroado um motociclo na EN102, à entrada da vila, com um carro roubado. O motociclista, de 66 anos, sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado.O suspeito, que horas antes se deslocou às Urgências do Hospital da Guarda, abandonou as instalações após ter tido alta e furtou uma viatura num posto de abastecimento perto da unidade de saúde.Depois deslocou-se para Celorico da Beira onde, às 17h15, acabou por abalroar e atropelar o motociclista."Abandonou o local do acidente, mas acabou por se despistar um quilómetro adiante. Fugiu a pé, mas foi intercetado por uma patrulha", adiantou aofonte da GNR.