Estava desesperada, com dívidas de milhares de euros ao Estado, e preparou um plano para roubar o empresário têxtil Joaquim Sousa da Costa, com quem tinha uma relação laboral e sabia que guardava em casa elevadas quantias de dinheiro. Cristina Oliveira, de 47 anos, foi surpreendida pelo empresário, de 49, durante o assalto, em julho do ano passado, em Oliveira S. Mateus, Vila Nova de Famalicão. Munida com uma faca que levou de casa, atingiu-o ...