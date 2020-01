Rouba e viola jovem na ida para a escola em Cascais

Uma jovem estudante do secundário, de 18 anos, foi assaltada com ameaça de faca, coagida e roubada por um homem de 20, que a apanhou ao final da tarde de 10 de novembro quando a vítima seguia a caminho da escola, no concelho de Cascais.O homem foi agora detido pela PJ de Lisboa - já está em preventiva, após, sabe o, ter sido identificado no final de dezembro por fotografia e presencialmente - e reside na zona. Devido ao trauma do ataque sexual, a jovem sofreu "um grave distúrbio psicológico" e tem recebido apoio especializado.O homem começou por abordar a vítima para a roubar com ameaça de faca, crime pelo qual já estava referenciado. Mas, perante o pânico da jovem, agravou o ataque violando-a na rua, num local ermo.