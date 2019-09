Rouba em estabelecimento noturno na Baixa de Lisboa e esconde-se nas instalações da Marinha

Um homem que tinha feito um furto num estabelecimento de diversão noturna da Baixa de Lisboa, e era perseguido pelas vítimas, invadiu as instalações centrais da Marinha Portuguesa ao saltar o gradeamento e andou quase cinco horas escondido até ser encontrado e detido, hoje de manhã, soube o CM.

Segundo fonte oficial da Armada, o suspeito de furto foi detetado às 05h10 por um elemento da polícia dos estabelecimentos de Marinha quando saltou a grade na Ribeira das Naus, junto à entrada principal, tendo atrás de si o grupo que o perseguia e que ficou do lado de fora. Imediatamente, o homem foi mandado parar por esse guarda. Não obedeceu.





O guarda chamou os restantes elementos do grupo de serviço e, juntos, iniciaram as buscas. O fugitivo foi visto a escalar os andaimes de obras que se estão a realizar no edifício partilhado pela Marinha e pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Os militares também o fizeram mas perderam o fugitivo de vista.

Ao início da manhã o grupo de busca foi reforçado e o homem acabou localizado, pelas 09h45, escondido num local de difícil acesso.



Foi detido e a Marinha entregou-o à PSP.