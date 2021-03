Um homem, de 18 anos, começa esta quinta-feira a ser julgado no Tribunal de Coimbra por assaltar seis mulheres, tentar violar uma e coagir sexualmente outra.O arguido, que à data dos factos tinha 17 anos, é acusado de atacar as vítimas durante a noite, quando circulavam sozinhas na rua, no centro da cidade.Em um dos casos, depois de roubar a vítima, encostou-lhe a faca à barriga e obrigou-a a deslocar-se para um lugar escuro, onde a tentou violar. Parou no momento em que apareceu um carro.Os factos ocorreram entre junho e outubro de 2020.