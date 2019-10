Rouba telemóvel a criança em Odivelas

Um homem de 18 anos foi detido pela PSP, em Odivelas, por ter roubado com força física o telemóvel a um rapaz de 13 anos. Os agentes encontraram a vítima a chorar junto ao suspeito, conseguindo recuperar o aparelho.De acordo com a PSP, o crime ocorreu quinta-feira à tarde. O ladrão perguntou as horas à criança e assim que esta tirou o telemóvel do bolso foi roubada. O ladrão fugiu e a vítima seguiu-o.A PSP foi alertada por populares e encontrou ladrão e vítima juntos. O suspeito, que tinha um x-ato, foi detido para ser presente a tribunal.