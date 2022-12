Roubada rulote de venda de farturas em Ponte de Lima

Uma rulote de venda de farturas e churros foi roubada, na passada madrugada, na freguesia de Fornelos, concelho de Ponte de Lima.

Trata-se da rulote "Farturas Fatinha", bastante conhecida na região e que era ganha-pão da proprietária.

O roubo foi comunicado à GNR e comunicado também pela filha, Andreia Pinto, na sua página de Facebook.

"Infelizmente esta madrugada roubaram a rulote da minha mãe "Farturas Fatinha", que se encontrava no parque em Santo Amaro, em Fornelos.



"Peço por favor a todas as pessoas que partilhem pois era o único sustento da minha mãe.Se alguém viu alguma coisa ou sabe de alguma coisa, por favor entre em contacto com a polícia", escreveu Andreia Pinto.