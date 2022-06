Foi roubado, de domingo para segunda-feira, um canhão exemplar de armamento bélico do século XVIII da altura do reinado de D. João V, do baloarte de socorro da Fortaleza de Valença.Ao que oapurou, o objeto foi deslocado para uma zona intermédia e depois atirado para um fosso onde terá sido apanhado.A autarquia já condenou o assalto, mostrando-se revoltada uma vez que é um elemento de grande valor histórico e patrimonial.No local esteve a GNR, mas o caso foi tranferido para a alçada da Polícia Judiciária.