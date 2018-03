Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roubados 300 presuntos e 150 kg de chouriço de um supermercado de Serpa

Armazém foi assaltado durante a madrugada em Vila Nova de São Bento.

Por Lusa | 13:25

Um supermercado foi assaltado esta madrugada em Vila Nova de São Bento, no concelho de Serpa, distrito de Beja, tendo sido furtados 300 presuntos e 150 quilogramas de enchidos, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o assalto, que ocorreu entre as 02h45 e as 06h45, foi perpetrado através de arrombamento de uma porta do estabelecimento, tendo também sido furtados 600 euros em dinheiro, que estava em duas caixas registadoras, e uma máquina de tabaco.



A fonte da GNR indicou que o estabelecimento é propriedade de uma empresa de transformação de carne de porco, que tem junto ao supermercado a fábrica e um armazém.



A GNR está a investigar o assalto.