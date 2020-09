Roubam 10 mil euros em gasolineira de Almada

O roubo foi rápido e preciso. Os dois ladrões, encapuzados e armados com uma caçadeira de canos serrados, entraram ao início da manhã de esta segunda-feira nas bombas de gasolina do IC20, sentido Costa de Caparica-Almada, e roubaram milhares de euros de um cofre, fugindo de seguida num carro furtado.





O crime ocorreu pelas 07h45. Dois homens, de estatura média e corpulentos, ambos com gorros passa-montanhas a tapar as respetivas identidades, entraram a alta velocidade no parque de estacionamento da estação de serviço da BP. Circulavam num Peugeot 3008 que, apurou ojunto de fonte policial, está dado como furtado junto a uma moradia na Charneca de Caparica.