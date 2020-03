Roubam 20 litros de gasóleo de autocarro do Futebol Clube Ferreiras

Cerca de vinte litros de gasóleo foram furtados do interior do depósito de um autocarro do Futebol Clube Ferreiras, no concelho de Albufeira.O crime terá ocorrido na madrugada de segunda-feira quando o veículo de transporte de passageiros estava estacionado."Para além do desaparecimento de umas dezenas de litros de combustível, os nossos beneficiários diretos saem lesados pois será efetuada menos uma saída de uma das nossas equipas", lamenta a direção do clube, que pede ao ladrão que, pelo menos, "devolva o tampão do depósito", para evitar mais uma despesa.