Roubam 6 mil euros de parque de diversões para crianças

O primeiro assalto ao espaço de diversões ocorreu no dia de natal do ano passado. O segundo a 6 de janeiro e o terceiro dez dias depois. Nos três primeiros crimes, furtaram guloseimas.



O parque de diversões para crianças Feijão Verde, em Aveiro, já foi assaltado quatro vezes no intervalo de apenas sete meses. O último crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira.Os assaltantes levaram o cofre de uma registadora que pesa cerca de 80 quilos e guardava mais de 600 euros, mas o prejuízo total ascende a cerca de seis mil euros, conforme apurou o. O alarme do espaço apenas disparou meia hora depois do assalto, quando o responsável entrou com a PSP no estabelecimento.Foi o alarme de um restaurante vizinho que alertou as autoridades, pelas 02h30. Esse espaço de restauração seria o próximo alvo dos assaltantes, mas, neste caso, o alarme funcionou, ao contrário do que sucedeu no Fun Park.