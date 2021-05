Roubam baterias a carro dos bombeiros em Lisboa

Os bombeiros voluntários do Beato e Penha de França, em Lisboa, ficaram privados de poder usar um autotanque no combate a incêndios depois de terem sido furtadas as baterias do mesmo, durante a madrugada de sábado.





CM o comandante Mário Ribeiro. “É um prejuízo de mais de 500 euros, mas acima de tudo tira-nos uma viatura fundamental para as ocorrências”, lamenta.



“Estava estacionado na rua, pois não temos espaço no quartel, e de manhã quando colocámos as viaturas a trabalhar percebemos que tinham cortado os cabos e levado as duas baterias”, explicou aoo comandante Mário Ribeiro. “É um prejuízo de mais de 500 euros, mas acima de tudo tira-nos uma viatura fundamental para as ocorrências”, lamenta.