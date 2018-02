Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roubam Bentley de 150 mil euros por computador

Grupo leva carro de luxo de parque subterrâneo e depois vende-o legalmente.

Por João Carlos Rodrigues | 24.02.18

Sem violência e com recurso a meios tecnologicamente avançados, um grupo organizado conseguiu apropriar-se de um Bentley Continental GT que estava estacionado num parque público no centro de Lisboa. Mas o que seria um simples furto de um carro avaliado em 150 mil euros poderá esconder um esquema de assaltos por encomenda que envolverá funcionários da marca. A forma como os assaltantes se desfizeram depois do Bentley também levanta suspeitas.



Conseguiram vendê-lo a um dos stands mais conceituados em Portugal com toda a documentação legalizada, como se fossem os legítimos proprietários da viatura. De acordo com as queixas apresentadas às autoridades, o automóvel foi levado do parque subterrâneo da praça da Figueira no dia 18 de janeiro.



Com recurso a um computador, o grupo abriu a viatura e colocou-a em andamento. A proprietária só deu pela falta do veículo três semanas depois, a 8 de fevereiro. Nesse dia, o registo de propriedade já tinha mudado duas vezes de titular.



Primeiro foi registado em nome de uma mulher que vive na mesma rua da vítima – na Alta de Lisboa – e depois em nome de um stand da capital especializado no segmento de luxo.



O caso envolverá ainda funcionários de uma empresa de reboques e da própria Bentley, pela denúncia a que o CM teve acesso. Contactadas ontem pelo CM, nem a mulher que registou o carro em seu nome nem a Bentley quiseram prestar esclarecimentos.



Stand faz queixa por ameaças

A vítima que ficou sem o Bentley apresentou queixa contra a mulher que registou o carro em seu nome e contra o stand que depois o adquiriu. Mas os responsáveis desta empresa esclareceram ontem o CM que adquiriram o veículo "de boa-fé e com toda a documentação regularizada".



"O que temos a dizer sobre esta situação é que vamos apresentar queixa por denúncia caluniosa e por ameaças. Temos sido ameaçados por um irmão da alegada vítima, que por sinal vive na mesma rua da senhora que detinha o registo do carro a seu favor", garantiu ontem uma responsável pelo stand.



Segundo o CM apurou, o negócio foi feito por um jovem que é ao mesmo tempo familiar das duas mulheres em causa.



A ‘bomba’ que apaixona futebolistas

O Bentley Continental GT foi lançado em 2003 e rapidamente se tornou num alvo para ricos e famosos de todo o Mundo. Ricardo Quaresma e José Mourinho, bem como o ator Idris Elba, a socialite Paris Hilton ou a estrela da NBA LeBron James, compraram um.



CR7 adquiriu este modelo, mas na versão GTC (descapotável mais potente). Segundo o site Aquela Máquina, custa 237 mil € e chega a 303 km/h.



PORMENORES

Documentos suspeitos

O Documento Único Automóvel (vulgarmente conhecido por livrete) referente ao Bentley em causa foi emitido a 11 de janeiro deste ano, uma semana antes do furto milionário.



Reparação apressada

A mulher que registou o carro furtado em seu nome levou-o para ser reparado nas instalações da Bentley, em Lisboa, minutos depois do furto, mas levantou-o na mesma tarde, pagando 1240 € em numerário.