Roubam cofre com 50 mil euros de pastelaria em Santa Maria da Feira

GNR de Canedo foi ao local. A PJ está a investigar o caso.

Por N.R. e F.M. | 08:30

Seis homens armados e encapuzados assaltaram a pastelaria Requinte, da EN1, na Malaposta, em Caldas de S. Jorge, Santa Maria da Feira.



No ataque, na madrugada desta quarta-feira, o grupo fugiu em dois carros com um cofre no qual estavam guardados cerca de 50 mil euros em artigos - entre os quais relógios e moedas antigas. Antes de deixarem o local deram um disparo para o ar para intimidar os vizinhos que acordaram com um estrondo.



"Fui à varanda por pensar que era um acidente. Vi os ladrões a carregarem o cofre para uma carrinha no meio da estrada. Um deles viu-me e foi ao outro veículo buscar uma caçadeira e fez um disparo para o ar. Tive muito medo de levar um tiro", contou ao CM Maria Berta, testemunha.



A GNR de Canedo foi ao local. A PJ investiga.