Roubam loja e levam 500 euros em Cascais

Um gang de quatro assaltantes, com capuzes e máscaras a tapar as caras, assaltou uma loja em Abóboda, Cascais.O roubo ocorreu pelas 19h20 de quinta-feira, cerca de meia hora depois de o mesmo grupo ter tentado, sem sucesso, roubar um primeiro estabelecimento.Na ‘Loja Chinesa da Estrada da Conceição’, ameaçaram os proprietários com uma pistola, roubando cerca de 500 euros da registadora. A PJ investiga.