Roubam nomes de campas e vendem nacionalidade a indianos

Rede que roubava identidades foi desmantelada pelo SEF.

09:02

O SEF desmantelou em Lisboa uma célula (de três pessoas) de um grupo criminoso que vendia a nacionalidade portuguesa a indianos.



A troco de milhares de euros, forjavam a identidade do cliente, atribuindo-lhes laços familiares com pessoas que viveram em Goa, Damão ou Diu até 1961, o que lhes confere a nacionalidade e abre a porta da Europa.



Segundo o jornal 'Expresso', o início do processo começa, muitas vezes, com o roubo de nomes em campas de cemitérios indianos e posteriores falsificações de documentos.