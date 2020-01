Roubam o sino da torre da igreja em Celorico de Basto

O ano novo começou, no santuário de Nossa Senhora do Viso, em Celorico de Basto, sem as badaladas das horas. É que, logo nos primeiros dias de 2020, foi roubado o sino da pequena capela do santuário arciprestal.

"Isto é uma falta de respeito para com a igreja e para com as pessoas que aqui vivem e que zelam este santuário. Nós gostamos de ouvir o sino e trabalhamos ao ritmo das horas. Agora temos de pensar como comprar outro", disse ao CM a paroquiana Glória Teixeira.

Para já, ninguém sabe ao certo em que dia é que o sino, que pesa 110 quilos, foi levado do campanário do pequeno santuário. A GNR de Celorico de Basto foi avisada no dia 4 deste mês e comunicou o caso à Polícia Judiciária de Braga, que tenta agora perceber que destino terá tido o sino que dava as horas na Senhora do Viso.

O que é certo é que o furto foi praticado durante a noite e que os ladrões terão utilizado uma máquina, com recurso a grua, para descer o instrumento da torre da igreja. O pároco da freguesia de Caçarilhe e reitor do santuário arciprestal do Viso, padre António Gonçalves, disse ao Correio da Manhã que, além do valor do roubo, "o que é de lamentar é a falta de respeito manifestada nesta situação".

"Estamos em terras muito pobres, no Interior de Portugal, em que as pouco mais de cem famílias desta aldeia terão muitas dificuldades em repor um sino que, ainda há cerca de dois anos, custou mais de cinco mil euros", assegurou, com tristeza, o sacerdote.