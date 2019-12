Roubam presépio para levar moedas em Vila Real de Santo António

O presépio de Vila Real de Santo António, considerado o maior do País, com 230 metros quadrados e mais de cinco mil figuras, foi vandalizado na madrugada desta quarta-feira, dia de Natal. Levaram moedas que estavam no fundo de um pequeno lago que faz parte do cenário e, durante o crime, também danificaram a estrutura, mas a normalidade do presépio já foi restabelecida e o espaço aberto ao público ainda durante a manhã de quarta-feira."Os funcionários que trabalham no presépio - que está instalado no Centro Cultural António Aleixo - deram conta da situação por volta das 10h00, quando iam abrir o espaço. Ficaram muito surpreendidos ao verem parte da porta principal arrombada", disse aofonte da autarquia de Vila Real de Santo António, entidade responsável pelo presépio.Ao que tudo indica, quem quer que tenha arrombado a porta para entrar já tinha o alvo bem definido: moedas que estavam no fundo de um pequeno lago, que são atiradas por pessoas que visitam aquele espaço."Na maioria são moedas de 50 cêntimos. Não sabíamos quanto estava lá, mas não era um valor significativo", refere a mesma fonte.Parte do cenário também ficou danificado pelos assaltantes, que o pisaram para alcançar o dinheiro. No entanto, os funcionários arranjaram rapidamente o presépio e às 11h00 já estava aberto ao público.A PSP foi chamada ao local, tendo procedido à recolha de indícios para tentar identificar os criminosos.