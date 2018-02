Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roubam santos dos cemitérios

Levadas imagens de Cristo e de Nossa Senhora de Fátima.

Por Paulo Jorge Duarte | 25.02.18

A população de Canelas e Fermelã, em Estarreja, está revoltada. Os cemitérios das duas localidades foram assaltados e vandalizados. Cerca de 20 imagens religiosas, em latão e cobre, foram arrancadas das sepulturas, na madrugada de sexta-feira, e levadas pelos ladrões.



"Não há respeito por ninguém, nem pelos mortos e pelas suas famílias. Nem no cemitério estamos em sossego. É brincar com as pessoas", disse ao CM Fernanda Andrade, dona de uma das sepulturas vandalizadas.



Ainda não há uma estimativa do prejuízo. No entanto, mais do que o valor monetário das peças furtadas, maioritariamente imagens de Cristo e de Nossa Senhora de Fátima, os familiares estão desolados por causa do valor sentimental.



"Tinha esta imagem de Cristo na campa dos meus pais há quase 20 anos! É uma tristeza, é brincar com quem cá temos sepultado. Não é a primeira vez que assaltam o cemitério, mas há muito que não acontecia", desabafou Arminda Morais.



Maria Natália, outra das lesadas, admite não voltar a colocar qualquer imagem na campa dos seus familiares. "Não vou comprar uma imagem para substituir a que roubaram e há mais pessoas com a mesma opinião" afirmou. O presidente da União de Freguesias de Canelas e Fermelã, Gabriel Tavares, lamenta o sucedido. "Esta situação preocupa porque abala emocionalmente as pessoas", disse o autarca. O roubo e o paradeiro dos assaltantes está a ser investigado pelo NIC da GNR de Ovar.