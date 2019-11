Roubam seis mil euros em telemóveis e colocam-se em fuga

Uma loja da NOS foi assaltada por três homens durante a madrugada desta segunda-feira na Rua 23, em Espinho.Segundo o que oconseguiu apurar, os ladrões entraram no estabelecimento, partiram uma porta de vidro, com uma pedra que retiraram da calçada, e levaram cerca de seis mil euros em telemóveis.O alarme disparou cerca das 03h00. A PSP de Espinho foi acionada, mas quando chegou ao local já os assaltantes tinham escapado.O Núcleo de Investigação Criminal da PSP já realizou as perícias na loja.