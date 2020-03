Um telemóvel e um tablet foram furtados no interior do Lar de Jovens de Semide, no concelho de Miranda do Corvo.O desaparecimento dos aparelhos aconteceu entre as 18h00 e as 21h00, quando os 42 utentes, todos eles menores de idade, participavam na missa semanal, no sábado.A instituição recebe crianças e jovens em situação de perigo com medidas de acolhimento institucional.O furto foi comunicado à GNR que esteve no local e não encontrou sinais de arrombamento.