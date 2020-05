Roubam vinho e cabritos de restaurante em Braga

Dezenas de garrafas de vinho e alguns cabritos congelados foram furtados do interior do restaurante Paulo Padeiro, no Carandá, em Braga.Os ladrões atacaram na madrugada de segunda-feira e esvaziaram a garrafeira do espaço de restauração, bem como o congelador que tinha vários quilos de carne para ser confecionada.Aberto há 14 anos, este é o 14º assalto registado ao restaurante. O prejuízo está avaliado em mais de mil euros.