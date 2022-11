O clã português dos Silva Montoya não estava autorizado na boda de Sónia e do noivo, do espanhol Los Brunos, porque são famílias rivais e um dos Silva tentou fazer a corte à noiva.



Foi o facto de Micael, dos Silva, ter aparecido na festa sábado, com dois filhos, a desencadear a rixa. Foi expulso e, na confusão, roubou cinco mil euros da ‘manzana’ - cesto onde os convidados deixam presentes.









