"Roubaram o que lhes apeteceu": Moradora conta terror que família viveu durante assalto a casa em Sintra

A mulher, que foi assaltada e sequestrada juntamente com a família por um gang em Sintra, contou ào terror que viveu na passada segunda-feira. A vítima diz que foi alertada pelo filho, que estava em pânico, de que estavam a ser roubados."Estávamos a dormir e o meu filho é que nos veio acordar, com uma cara de terror", disse a mulher que chegou a pensar que o pânico do filho estava relacionado com a morte de algum familiar. Só depois se apercebeu da presença de um grupo de encapuzados."Roubarem o que lhes apeteceu", revelou a mulher que descreve que os assaltantes estiveram cerca de duas horas a vasculhar a casa., a mulher revelou que ainda não conseguiu calcular os prejuízos causados pelo assalto.