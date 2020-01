Roubavam chouriças com réplicas de armas de fogo

Dois homens, com cerca de 30 anos, foram identificados esta segunda-feira por militares da GNR em Fânzeres, Gondomar, por serem suspeitos de furtos em estabelecimentos comerciais. Os ladrões ameaçavam as vítimas com réplicas de armas de fogo.O último caso conhecido da dupla ocorreu na semana passada. Os ladrões entraram no Pingo Doce de S. Pedro da Cova, também em Gondomar, e roubaram duas chouriças.Antes de abandonarem o local, os dois ladrões foram abordados pelo gerente da loja, o qual ameaçaram com recurso a uma arma falsa. Foram intercetados, durante o dia desta segunda-feira, por uma patrulha, junto ao Minipreço de Fânzeres.