Roubo a bar em Vila Nova de Gaia rende milhares de euros aos assaltantes

Entraram no bar Sinfonia Amarela por uma janela lateral, ao nível do passadiço da praia do Senhor da Pedra, Vila Nova de Gaia, esta quinta-feira de madrugada. Destruíram quatro portas para furtar mais de sete mil euros em dinheiro e cerca de oito mil euros em tabaco. O assalto é investigado pela Polícia Marítima.



"O prejuízo total poderá chegar a 30 mil euros porque destruíram muita coisa. Já nos tinham assaltado aqui, há alguns anos, mas não como desta vez", lamentou ao CM José Bernardo, proprietário do bar e concessionário do areal há 53 anos. A Polícia Marítima realizou diversas perícias e investiga.

