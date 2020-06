Roubo de dados informáticos dispara em período de pandemia

"A pandemia de Covid-19 foi uma oportunidade para agentes maliciosos realizarem ciberataques oportunistas, utilizando esta temática". A conclusão é do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), cujos dados sobre cibercriminalidade divulgados esta segunda-feira demonstram que os casos registados pela organização subiram 176% em março deste ano quando em comparação com o mesmo mês de 2019.









Só os casos de phishing –esquema em que os cibercriminosos forjam o email ou um SMS de uma organização (bancos, empresas de eletricidade, etc.) para levar as vítimas a partilhar informações confidenciais, palavras-passe e números de cartões de crédito sem se aperceberem – subiram 217% (de 18 em março de 2019 para 57 este ano). Estes dados revelam apenas o número de ataques registados, não sendo ainda possível determinar o número de vítimas do esquema.

Os dados do CNCS revelam que em 2019 houve 15 239 “incidentes registados” pela Rede Nacional de Equipas de Resposta a Incidentes (RNCSIRT). O phishing e a infeção por malware lideram os casos, com 13% do total.



Crime informático a subir desde 2016

O relatório do CNCS mostra que o crime informático aumentou todos os anos entre 2009 e 2018 e revela que o tipo que apresenta um maior número de condenados é o de falsidade informática, tendo aumentado de 19 para 23 condenados, entre 2017 e 2018. O relatório refere ainda que há um aumento constante, desde 2016, de denúncias ao Gabinete de Cibercrime do Ministério Público, e que, entre 2018 e 2019, a subida foi de 21%.